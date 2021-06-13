وزير القوي العاملة يكشف عن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أنه سيتم فتح خطوط الطيران لعودة العمالة للسعودية خلال أسابيع قليلة.

وتابع سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج ” صالة التحرير” المذاع عبر قناة “صدى البلد”،:” الوزارة لديها إهتمام بالمشروعات الصغيرة والتدريب المهني”.

وأوضح وزير القوي العاملة:” لو استطعنا تنفيذ 100 ألف مشروع صغير سنوفر مليون فرصة عمل، معقبا:”المشروعات الكبري للدولة حلت أزمة البطالة للعائدين من العراق وليبيا”.

وأردف وزير القوي العاملة:” لدينا قوائم إنتظار في مشروع التدريب المهني، مضيفا:”مبادرة حياة كريمة نطبقها في قطاعات الوزارة منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها”.

وأكمل:” الدولة تسعي جاهدة لتوفير فرصة العمل لأولادها وأيضا دعم المشروعات الصغيرة”.

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