وزير الصحة التونسي يعلن تطورات إصابة رئيس الحكومة بفيروس “كورونا”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، يوم السبت، أن الحالة الصحية لرئيس الحكومة هشام المشيشي مستقرة، وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، يوم الجمعة.

وأضاف أن رئيس الحكومة هشام المشيشي يستمر في مباشرة أعماله على رأس الحكومة عن بعد، مؤكدا أن أعراض إصابته بكورونا كانت خفيفة، لكونه تلقّى جرعتين من التلقيح قبل الإصابة.

وأكّد فوزي مهدي أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، لا يحمي من الإصابة، لكنّه ”يمنع الوصول إلى تعكر الحالة الصحية“.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية، أعلنت مساء الجمعة، إصابة هشام المشيشي بفيروس كورونا.

وأفادت، في بيان لها، ”بأنه تبعا للتحاليل الدورية التي يجريها رئيس الحكومة، ثبت إصابته بفيروس كوفيد 19؛ ما استوجب تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا“.

وبحسب البيان، ”سيواصل المشيشي القيام بأعماله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية“.

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