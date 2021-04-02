وزير الصحة الأردني يحذر من ارتفاع إصابات كورونا لـ 250% فى هذه الحالة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، إنه في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الحكومية لكانت زيادة أعداد الوفيات بلغت 65%.

وأضاف الهواري، أنه يجب ربط أي إجراء تخفيفي بسرعة إعطاء اللقاحات، مؤكدا ضرورة أن يسود العلم المشهد، بحسب ما نشرته وكالة “عمون” الأردنية.

وأشار وزير الصحة الأردني، إلى أن هناك تطابقا بين دراسات وزارة الصحة والموجتين الأولى والثانية، وهناك توقعات لأعداد الإصابات والوفيات حتى نهاية نيسان المقبل.

وتابع محذرا، أنه في حال إزالة حظر الجمعة والحظر الليلي ستزداد الإصابات 48%، والوفيات بنسبة 18%، وستصل الوفيات لنحو 200 بنهاية شهر أبريل/ نيسان الحالي، وفي حال رفع الإجراءات كاملة ستصل الوفيات إلى 700 وفاة، والإصابات سترتفع 250%، ولا يمكن أخلاقيا أن يتم فتح القطاعات، والدليل يجبرنا على ربط أي تخفيف بالاجراءات باعطاء المطاعيم، معرباً عن تطلعه للوصول إلى صيف آمن بحلول الأول من حزيران.

وأوضح الهواري، قائلا “إننا وصلنا لنحو مليون مسجل على منصة تلقي اللقاحات، ويساعد التسجيل على المنصة بالعمليات اللوجستية، مشدداً على أن جميع المطاعيم فعالة، ويتم رصد كافة الأمور حول لقاح أسترازنيكا وهو تحت المجهر، والتجلط نسبته 1 لكل 100 ألف والطبيعي نصف لكل 100 ألف، والكثير من الدول لم تستطع ايقاف اللقاح لأن فوائده أفضل من توقيفه، داعيا الجميع للتركيز فهناك ضوء في آخر النفق”.

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