وزير الخارجية المصرى: مخرجات مؤتمر برلين 2 ستوفر طريقا لمسار ليبي يحقق السلام

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد سامح شكرى وزير الخارجية، على أهمية اجراء انتخابات ليبية نزيهة وشفافة في 24 من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى ضرورة سحب المقاتلين والمرتزقة والأجانب والتعامل مع قضية الميليشيات، مضيفا في تصريح مقتضب فور وصوله مقر انعقاد مؤتمر برلين 2، أن مخرجات المحادثات ستوفر طريقا لمسار ليبي يحقق السلام.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري سوف يؤكد خلال مشاركته في المؤتمر المُقرر انعقاده الأربعاء على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، وكذا مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة، فضلاً عن أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المُقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، وبما يُحقق الأمن والاستقرار في سائر ربوع ليبيا الشقيقة.

 

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