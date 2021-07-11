وزارة الهجرة تؤكد سعيها لإرجاع ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم

المستقلة /- قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس، اليوم الأحد، إن وزارة الهجرة تسعى لإرجاع ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم.

وأشار إلى أن هناك خطة وطنية وضعتها وزارة الهجرة تم المصادقة عليها من مجلس الوزراء وهي بصدد تنفيذ برنامج بتعاون مع منظمات دولية ومحلية وصندوق الاعمار وبتنسيق مباشر من مكتب رئيس الوزراء وكذلك وزارة التخطيط.

ودعا عباس؛ المجتمع الدولي إلى الإسراع تأهيل المناطق مع أن الوزارة بالتعاون مع المنظمات قامت بتأهيل أكثر أربعة آلاف ومائة دار تم ترميمها، مؤكدا سعي الوزارة لترميم باقي المناطق.

كما دعا المنظمات الدولية إلى التعاون مع وزارة الهجرة والقيام بترميم هذه المناطق.

وفيما ما يخص الانتخابات النازحين؛ بين عباس؛ أنه تم تشكيل فرق مع حقوق الإنسان وتم تحديث بطاقات الناخبين من المهجرين ومن حق كل مواطن نازح أن يشارك بالإدلاء بصوته في الانتخابات.

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