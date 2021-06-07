مصر تصدر بيان جديد حول مناسيب وتخزين المياه خلف سد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا أوضحت فيه أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مناسيب الفتحات بالسد الأثيوبي، فإن وزارة الموارد المائية والري تود توضيح الآتي:

– أقصى منسوب للمياه في السد هو ٦٤٥ مترا، وأقصى منسوب للتخزين ٦٤٠ مترا، ومنسوب قاع النهر عند السد ٥٠٠ متر “أي أن ارتفاع السد الرئيسي ١٤٥ متر وأقصى ارتفاع لتخزين المياه ١٤٠ متر”.

– توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة.

– توجد فتحتين لتصريف المياه على منسوب ٥٤٢ متر.

– يتضمن السد ٢ فتحة مخارج للتوربينات المنخفضة “لتوليد المبكر” تقع على منسوب ٥٤٢ متر ، ولكي تقوم بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب ٥٦٠ متر وإجمالي حجم تخزين حوالي ٤ مليار

– يتضمن السد ١١ فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب ٥٧٨ متر، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب ٥٩٠ متر والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي ١٥ مليار وهذا يعني ان فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين ١٠٣ إلي ٦٧ متر، وأن القدرة الاستيعابية لعمل هذه الفتحات على مدار العام يمكنها من تصريف التصرفات السنوية للنيل الأزرق.

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