وزارة الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان، احتجاجا على احتجاز مواطنين أردنيين في إسرائيل.

وقالت الخارجية في تغريدة عبر “تويتر: “استدعت اليوم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الإسرائيلي في عمان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز مواطنين أردنيين في إسرائيل وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادثة ومع المواطنين وضرورة احترام كافة حقوقهما القانونية والإنسانية والإفراج عنهم”.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أفادت الأسبوع الماضي أن محكمة حيفا العسكرية مددت توقيف معتقلين أردنيين، حتى يوم الخميس المقبل، وكانا قد تسللا عبر الحدود نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت إن السلطات الإسرائيلية وجهت لهما تهمة الدخول لإسرائيل بطريقة غير شرعية، والتآمر للقيام بعمل إجرامي، كما أصدرت بحقهما أمرا بمنع لقاء محام حتى الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء.

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