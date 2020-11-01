وزارة التربية تصدر سلسلة من القرارات الخاصة بالعام الدراسي الجديد

وزارة التربية العراقية

المستقلة / – اصدرت وزارة التربية، سلسلة من القرارات الخاصة في العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، إن “عدد الطلبة سيحدد من 8 إلى 10 في القاعات الصغيرة و15 بالقاعات الكبيرة خلال العام الدراسي الجديد”، مؤكدة “تقليص بعض المواد العلمية في المناهج”.

واضافت ان “تواجد الطلبة في المدارس سيكون يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع”، لافتة الى انه تم “توجيه إدارات المدارس بإطلاق حملات التعفير والتعقيم والتنظيف”.

واكدت وزارة التربية “تهيئة قناتين اضافيتين للمرحلة المتوسطة والإعدادية وأخرى خاصة لتلاميذ المراحلة الأولى”.

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