وزارة التخطيط : توفير رواتب الموظفين من أهم أولويات موازنة 2021 توفير رواتب الموظفين، هي من أهم أولويات الموازنة المالية لعام 2021.

المستقلة / – أكــدت وزارة الـتـخـطـيـط أن اسـتـمـرار المـشـاريـع الاستثمارية وتوفير رواتب الموظفين، هي من أهم أولويات الموازنة المالية لعام 2021.

وقــال وكـيـل الــــوزارة مـاهـر حـمـاد جــوهــان في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة، ان “الوزارة تتفهم الوضع العام في البلاد، وتسعى من أجل بـنـاء أولــويــات واضحـة فـي مـوازنـة الـعـام المقبل 2021 ، أبـرزهـا استمرار المشاريع الاستثمارية اضافة الى رواتب الموظفين”.

واضاف ان “تلك المشاريع الاستثمارية فـي حال استمرارها فإنها تفسح المجال للقطاع الخاص بالدخول بقوة الـى سـوق العمل، كما انها توفر فـي الـوقـت نفسه فـرص عمل متميزة للعاطلين في البلاد،” مشيرا الـى ان “الدولة تقوم الـى جانب توزيع الرواتب بين الموظفين، بتقديم الخدمات الى عموم ابناء الشعب من اجل توفير سبل العيش الكريم لهم”.

وبين جوهان ان وزارته قررت إيقاف الـدخـول فـي الـتـزامـات تعاقدية لمـشـاريـع جديدة تحمل الخزينة العامة مبالغ اضافية لا تستطيع الإيفاء بها خلال العامين او الثلاثة المقبلة، مشيرا في السياق نفسه الى انها ستعكف خلال الموازنة المـقـبـلـة، عـلـى اسـتـكـمـال نظريتها مـن المـشـاريـع المتوقفة في بغداد ومحافظات البلاد، منبها الى ان الـقـرار لـن يشمل الـحـالات الاضـطـراريـة التي تمس حاجة المواطن”.