وزارة التجارة تعلن عن شروط وتعليمات جديدة لاصدار هوية الاستيراد

المستقلة /-اعلنت وزارة التجارة يوم الاحد عن وضع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجاريه العراقيه في الوزارة شروط وتعليمات جديدة لاصدار هوية الاستيراد .

وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد في بيان تلقت المستقلة نسخة منة، ان الشروط التي اصدرتها الشركة للحصول على هوية الاستيراد تضمنت جلب اوراق الشركة مصدقة من قبل دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة فضلاً عن الموافقة الامنية الصادرة من وزارة الدخلية.

واضاف ان الشروط تضمنت كذلك جلب الهوية الضريبية ومستمسكات المدير المفوض بالاضافة الى صور شخصية للمدير المفوض ونسخة مصورة من جواز السفر والرسوم .

واشار سعيد الى ان شركة المعارض العراقية مستمرة باصدار الهويات والاجازات الاستيرادية الكترونياً للحد من حالات التلاعب والتزوير والقضاء على الفساد الاداري والمالي وكسر الروتين للموطنين .