الأردن يقدم وثائق جديدة تكشف ملكية البيوت للفلسطينيين بحى الشيخ جراح

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت وكالة “عمون” الإخبارية بأن “وثائق قدمت للمحكمة العليا في إسرائيل، كشفت أن الحكومة الأردنية قامت بخطوات جوهرية لنقل ملكية بيوت للفلسطينيين في حي الشيخ جراح عام 1967”.

وأشارت “عمون” إلى أن “هذه العملية توقفت بسبب الحرب التي اندلعت مع إسرائيل آنذاك”، لافتة إلى أنه “وفق الوثائق التي سلمها مواطنون فلسطينيون في القدس الشرقية بمنطقة الشيخ جراح للمحكمة، فإن الأردن خطط لنقل ملكية البيوت للمواطنين المحليين”.

وأوضحت “عمون” أن “الوثائق تثبت أن الأمر توقف بسبب الحرب بين الدول العربية وإسرائيل عام 1967″، مؤكدة أن “القدس الشرقية كانت تحت حكم الأردن منذ حرب الـ1948 حتى عام 1967، عندما احتلتها إسرائيل”

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