والد حسام حبيب يعترف بالتسجيل الصوتي المسرب ويهاجم نضال الأحمدية

المستقلة/- منى شعلان/ تراجع حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب عن إنكاره صحة التسريب الصوتي له، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، ” أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية أنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال، وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحه اللواء بابنه لما نطق في فيلم الداده دودي”.

أضاف، “في لحظة خسوف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته، وأصبح من المجاذيب، ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بها ومشاكلها وأعمالها، وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي لزوجته، في عشق لم يحدث من أيام أم كلثوم، وهي تستحقه عن جدارة”.

تابع، ” صبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله، بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربي الاولي اللي أنا من عشاق فنها، وعدها لي قبل جوازهم أنها لن تقبل بنجوميه أقل منها لزوجها، وأن لم يكن أكتر منها كمان، وأنتي باعترافك أن الراجل ده أعطي ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف”.

أردف، ” أنا بطالبك بوعدك، رجعيه لجمهوره مش أكتر، و فرغيه لعمله وكفايه عليه أربع سنوات من الغياب، وأن كنت لا ابرئ حسام من هذا الاختفاء، لانه مش معني أنه مهتم بمشاكل عمل زوجته أن يهمل عمله، دي حجه البليد الكسول”.

واعتذر لنجله، ” أما عن نفسي فأسف لكل ما بدر مني وما ينفعش واحد في مكانتي ولا سني ينقاد لألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المؤامرات ، على العموم المسامح كريم وبقولها أن مجرد النشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الانترنت، وتصل عقوبتها في مصر لثلاث سنوات سجن، بس انا ها اشتكيكي في محكمة حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى الي الله، لأني اتعودت لما باخد حقي با ايدي ربنا بيديني علي قد ايدي، ولما بفوضه بيديني علي قد ايده هو”.

واختتم حديثه، ” المرة الجاية مش عايزينك تتعبي نفسك وتقعدي ستة أشهر في الإعداد، أنتي بس قوليلي وأي خدمة، واي فضائح، واخيرا أنا لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سببتها لأقرب الناس لي، بسبب عجوز خرف بحكم السن”.

ونشرت مجلة “الجرس” اللبنانية، يوم الأحد الماضي، ​تسريبا صوتيا وصفه مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بـ”الخطير”، ويتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا من المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.