هيئةالكمارك…اتلاف غطاء رأس نسيجي في كمرك طريبيل الحدودي

المستقلة /- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد الموافق٢٠٢٠/١١/١ عن قيام كوادرها بالتعاون مع الجهات السانده باتلاف غطاء رأس نسيجي في كمرك طريبيل الحدودي .

وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه ، لقد تمت عملية الاتلاف من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات العاملة في المركز المذكور .

حيث تقوم الهيئة العامة للكمارك بالعمل وعلى مدار الساعة لضبط واتلاف المواد الغير مطابقة لشروط وتعليمات الاستيراد وكل مايمس سلامة وامن المواطنين .

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