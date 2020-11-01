هيئةالكمارك…اتلاف غطاء رأس نسيجي في كمرك طريبيل الحدودي

المستقلة /- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد الموافق٢٠٢٠/١١/١ عن قيام كوادرها بالتعاون مع الجهات السانده باتلاف غطاء رأس نسيجي في كمرك طريبيل الحدودي .

وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه ، لقد تمت عملية الاتلاف من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات العاملة في المركز المذكور .

حيث تقوم الهيئة العامة للكمارك بالعمل وعلى مدار الساعة لضبط واتلاف المواد الغير مطابقة لشروط وتعليمات الاستيراد وكل مايمس سلامة وامن المواطنين .