هذا ما يحدث عندما تتناولين كميات كبيرة من حلويات العيد

المستقلة /- تناول الحلويات بكثرة غير صحي سواء في العيد أو في غيره من أوقات العام، فالحلويات غنية بالسكر والدهون والكربوهيدرات التي تؤثر سلباً على الصحة، لاسيما على المدى الطويل.

إليك تأثير الإكثار من تناول الحلويات في العيد: صلة وثيقة بين تناول السكر وحب الشباب إنّ الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل الحلويات المصنّعة ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض وترفع مستويات الأنسولين بسرعة، وذلك يساهم في تطور وظهور حب الشباب زيادة فرص الإصابة بمرض السكري تعتبر السمنة، التي تحدث غالباً بسبب استهلاك الكثير من السكر، أقوى عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فانتبهي جيداً على كميات الحلويات المستهلكة التي توثر سلباً على صحتك وتفاقم الأمراض المزمنة ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض السرطانية قد يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وذلك استناداً إلى أبحاث ودراسات متعددة؛ فهذا سبب إضافي للتوقف عن تناول السكريات بوفرة كثرة تناول الحلويات قد تُصيبك بالاكتئاب إن استهلاك الكثير من الأطعمة المصنّعة، بما في ذلك المنتجات عالية السكر مثل الحلويات، الكعك والمشروبات السكرية، يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، وذلك وفق ما ذكر العديد من الأبحاث العلمية تسريع عملية شيخوخة الجلد المبكرة يمكن أن تؤدي الخيارات الغذائية السيئة إلى زيادة التجاعيد وتسريع عملية شيخوخة الجلد المبكرة؛ لذلك فإنّ تناول نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة والسكر يؤدي إلى تقدم بشرتك في العمر قبل الأوان، أي ظهور علامات الشيخوخة عليها.