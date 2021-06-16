هاني شاكر يصدم جمهوره فى أحدث ظهور له

المستقلة/- منى شعلان/ ظهر الفنان المصري هاني شاكر، على بوستر أغنيته الجديدة التي لم يُعلن اسمها، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بشكلٍ صادم للجمهور، إذ يبدو عليه فقدان العديد من الكيلو جرامات واتباعه حمية غذائية.

وأبدى الجمهور اندهاشهم من لوك أمير الغناء العربي ،ظهر في البوستر بإطلالة أشبهت بشخصية شارلوك هولمز حيث ارتدي ملابس مُشابهة من خلال قبعة الرأس وبيب السجائر.

وأعلن هاني شاكر خلال الأيام الماضية حصوله هو وزوجته على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدما الشكر لشعب وحكومة الإمارات متمنيا دوام النجاح والازدهار.

وكان قد ناشد الفنان هاني شاكر، مجلس الوزراء مؤخرًا، بشأن تخفيف الشروط التي فرضتها الموسيقيين في الأماكن التي تضم فرق، بحيث لا يزيدوا عن 2 فقط، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر كانت مشاركته مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي بعنوان “يا بخته”، في ظهور جديد على أمير الغناء العربي، حيث حقق نجاحاً كبيراً بعد طرح الأغنية فيديو كليب على “يوتيوب”.