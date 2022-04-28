هؤلاء ممنوعون من الصيام

المستقلة /- على الرغم من الفوائد الصحية للصيام، إلا أنه أثناء الصيام قد تنخفض المخازن الغذائية في الجسم، ما قد تؤثر على العديد من المرضى الذين يعانون من حالات صحية أو أمراض معينة، فتمنعهم من الصيام خلال شهر رمضان، حيث ان التوقف عن تناول أدويتها تشكل خطرًا على صحتهم، ومن أهم الأمراض التي تستوجب عدم الصيام:

– أمراض الكبد، كالتشمع أو التهابات الكبد الفيروسية، لأن مريض الكبد يتبع نظام غذائي ودوائي مقسم على مدار اليوم، وأي خلل به قد يفاقم المرض ويعرض صاحبها للخطر.

– أمراض القلب، وهي من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة المرضى، لذلك ينصح الأطباء مرضى القلب بعدم الصيام.

– أمراض قرحة المعدة، لأن أكثر ما يؤلم ويفاقم أعراض قرحة المعدة هي المعدة الفارغة، وعدم تناول الطعام لفترات طويلة.

– أمراض السرطان، في بعض الأحيان قد يؤثر الصيام على المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي بحيث لا يتمكنون من الحصول على كميات كافية من العناصر الغذائية المهمة كالبروتينات، والمعادن، والفيتامينات، التي تسهل إجراء العلاج.

– مرضى غسيل الكلى، قد يوصي الطبيب المختص بإعفاء المرضى من الصيام في حال الإصابة بأمراض في الكلى وخاصةً مرضى غسيل الكلى، إذ يؤثر الصيام على مخزون السوائل ومعدلات البوتاسيوم في الدم.

مرضى السكري غير المسيطر عليه، حيث يحدث اضطراب في المخزون الغذائي للجسم أثناء الصيام مما قد يعرض البعض للعديد من المضاعفات وخاصة الأشخاص الذين يعانون من مرضى السكري غير المسيطر عليه، ويجب أخذ مشورة الطبيب واتباع التوصيات الموجه منه، لمن يرغب بالصيام للتأكد من أن الصيام مناسبًا لحالتهم الصحية.