هؤلاء ممنوعون من الصيام

Intermittent fastin concept - empty plate on blue background, copy space

المستقلة /- على الرغم من الفوائد الصحية للصيام، إلا أنه أثناء الصيام قد تنخفض المخازن الغذائية في الجسم، ما قد تؤثر على العديد من المرضى الذين يعانون من حالات صحية أو أمراض معينة، فتمنعهم من الصيام خلال شهر رمضان، حيث ان التوقف عن تناول أدويتها تشكل خطرًا على صحتهم، ومن أهم الأمراض التي تستوجب عدم الصيام:

– أمراض الكبد، كالتشمع أو التهابات الكبد الفيروسية، لأن مريض الكبد يتبع نظام غذائي ودوائي مقسم على مدار اليوم، وأي خلل به قد يفاقم المرض ويعرض صاحبها للخطر.

– أمراض القلب، وهي من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة المرضى، لذلك ينصح الأطباء مرضى القلب بعدم الصيام.

– أمراض قرحة المعدة، لأن أكثر ما يؤلم ويفاقم أعراض قرحة المعدة هي المعدة الفارغة، وعدم تناول الطعام لفترات طويلة.

– أمراض السرطان، في بعض الأحيان قد يؤثر الصيام على المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي بحيث لا يتمكنون من الحصول على كميات كافية من العناصر الغذائية المهمة كالبروتينات، والمعادن، والفيتامينات، التي تسهل إجراء العلاج.

– مرضى غسيل الكلى، قد يوصي الطبيب المختص بإعفاء المرضى من الصيام في حال الإصابة بأمراض في الكلى وخاصةً مرضى غسيل الكلى، إذ يؤثر الصيام على مخزون السوائل ومعدلات البوتاسيوم في الدم.

مرضى السكري غير المسيطر عليه، حيث يحدث اضطراب في المخزون الغذائي للجسم أثناء الصيام مما قد يعرض البعض للعديد من المضاعفات وخاصة الأشخاص الذين يعانون من مرضى السكري غير المسيطر عليه، ويجب أخذ مشورة الطبيب واتباع التوصيات الموجه منه، لمن يرغب بالصيام للتأكد من أن الصيام مناسبًا لحالتهم الصحية.

 

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

نادية الجندي وتصريحات خطيرة جداً

اخر الاخبار

هؤلاء ممنوعون من الصيام

اخبار العراق

الموارد المائية توافق على حفر الابار للأراضي الصحراوية في كربلاء

اخبار العراق

العتبة الحسينية تفتتح مركز وارث للعلاج بالنظائر المشعة

اخبار العراق

شرطة كربلاء  تعتقل مطلوب وفق مادة  الإرهاب لمحافظة البصرة

اخر الاخبار

زيارة أردوغان للسعودية.. طي ملفات شائكة وتعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بينهما

اخر الاخبار

مؤتمر النصر للشتات الأذربيجاني… في مدينة شوشا لؤلؤة قره باغ

اخر الاخبار

مؤتمر النصر للشتات الأذربيجاني… في مدينة شوشا لؤلؤة قره باغ

اخبار فلسطين

شاب فلسطيني يبتكر تطبيقًا لإنقاذ الأرواح في حالات الحوادث والطوارئ

اخبار العراق

بابل تفتح ابوابها امام الزوار في العيد

اخبار السعودية

السعودية ريما الجفالي تشارك في أول موسم كامل من سلسة سباقات جي تي 3

اخر الاخبار

دواءً جديدا لخفظ الدهون

اخر الاخبار

جزيرة غمام.. دراما الواقعية السحرية

اخر الاخبار

كلية إعلام الجامعة الأمريكية في الإمارات تُنظم منتدىً دولياً لمناقشة سُبل مواجهة “الأخبار الكاذبة”

اخر الاخبار

مهلة 48 ساعة لسحب إندومي من الأسواق لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي

اخر الاخبار

يمنية تبصر وجه أمها لأول مرة بعد 22 عاماً

اخر الاخبار

السياحة العالمية تعلق عضوية روسيا