نوال الزغبي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى

نوال الزغبي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، على طمأنت جمهورها ومحبيها على تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية في الفترة الماضية، دخلت على إثرها المستشفى.

وكتبت الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلة: “الحمد لله صرت أحسن، ومرقت على خير، خرجت من المستشفى، شكرًا لكل شخص أطمن عني بحبكن كتير”.

وكانت مرت الزغبي ببعض المشكلات الصحية خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في سوريا، وقدمت خلال الحفل باقة من أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من جمهورها.

وفي سياق منفصل، طرحت الفنانة نوال الزغبي، البوستر الرسمي لألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “عكس الطبيعة”، ومن المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

من جانب آخر، طرحت نوال الزغبي، أغنيتين مؤخرا بعنوان “أسعد لحظة”، و”بكلم خيالى”.

وقالت نوال الزغبي فى مداخلة ببرنامج “انسايدر بالعربى”، إن فكرة الأغنيتين كانت أن يتم طرحهما مع أغنية “عقلى وقف”، لكن قررت الشركة المنتجة للألبوم طرحهما في العيد.

وأضافت نوال الزغبي “الخطة كانت إصدار ألبوم يتضمن 10 أو 8 أغنيات، وقررنا النزول بالأغنية القوية (سنجل)، تليها أغنية “عقلي وقف” (سنجل)، وبعدها بشهر نطرح أغنيتين، وبعدهما 4 أغنيات، فيكتمل الألبوم ويصدر مقسما بطريقة جديدة”.