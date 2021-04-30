نقل سمير غانم ودلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد إصابتهما بـ كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أكدت مصادر مقربة عن إصابة أسرة الفنان المصري سمير غانم بفيروس كورونا، حيث تم نقل سمير غانم وزوجته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز إلى المستشفى اليوم لتلقي العلاج اللازم بعد إيجابية المسحة الثانية.

وأشارت المصادر إلى دخول الفنانة إيمي سمير غانم إلى المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج أيضاً كما أكدت دخول النجم سمير غانم منذ قليل إلى أحد مستشفيات العزل لتلقي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد وبذلك يلحق بزوجته الفنانة دلال عبد العزيز وابنته ايمي سمير غانم إلى المستشفى.

من جانبه قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إنه يحاول التواصل معهم منذ الصباح ولكن دون أي جدوى.

على جانب آخر تعافت النجمة دنيا سمير غانم من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية، وهو الأمر الذي ينطبق على النجم حسن الرداد الذي تعافى تماما، فيما لا تزال زوجته إيمي تحت الملاحظة والعزل.

يذكر أن دلال عبد العزيز تشارك في مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي يعرض على قناة “MBC” وحقق نجاحاُ كبيراً وحصد المراكز الأولى في تريند موقع “تويتر”، وذلك بعدما حققت الحلقات الأولى منه نجاحاً جماهيرياً واسعاً، ونالت إعجاب الجمهور وحازت على انتباهه.

 

 

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