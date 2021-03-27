نقفلها خالص؟ وزير النقل المصرى : بنشيل مليون مواطن يوميا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالمواءمة بين متطلبات التشغيل، لافتا إلى أنهم استخدموا الأجهزة للسيطرة على مسيرات القطارات والتحكم بها بشكل “أوتوماتيك” منعا لوقوع حوادث.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى للوقوف على مستجدات حادث قطارى سوهاج، أنه تم الاتفاق على تشغيل جميع القطارات بوسائل الأمان بنظام “ATC“، والذى يقوم بالسيطرة على القطار، وقد تصل مدته إلى 25% من زمن وصول الرحلة، ولكن هذا الحل المتاح لنا فى الوقت الحالى، متسائلا: “نقفل السكة الحديد خالص؟ لا مينفعش نقفل السكة الحديد لأننا بنشيل مليون مواطن يوميا”.

ولفت إلى أنه عندما بدأت الوزارة باستخدام النظام الأوتوماتيك اعترض بعض المواطنين نظرا لتأخرهم عن أعمالهم، وكان رد فعل الوزارة وقتها التغاضى عن بعض أمور الحوكمة، ولكن ثبتت صحته فيما بعد للحفاظ على أرواح المواطنين

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