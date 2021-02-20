نداء شرارة تستعد لطرح “قالهالي” باللهجة المصرية

المستقلة/- منى شعلان/ تستعد المطربة الأردنية نداء شرارة، لطرح أغنيتها الجديدة خلال الأيام المقبلة ، والتى تحمل اسم “قالهالي”باللهجة المصرية، وتتعاون من خلالها للمرة الثانية مع الشاعر أحمد حسن راؤول.

ونشرت نداء صورة لها ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: “قالهالي.. قريبًا”.

وتعد هذه الأغنية هي التعاون الثاني لنداء مع الشاعر أحمد حسن راؤول بعد النجاح الساحق التي حققته أغنية “حبيتك بالتلاتة”، حيث تخطت حاجز الـ70 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

وأغنية “قالهالي” من غناء نداء شرارة ، وكلمات أحمد حسن راؤول ، وتوزيع الموسيقار اللبناني جان ماري رياشي.

وطرحت نداء شرارة مؤخرًا أغنية “شروط” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وهى من كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور، توزيع جان ماري رياشي، إنتاج جان ماري رياشي، وكانت تقول كلماتها.

لوّ مصمم اني أرجع وافتح بقلبي مجال

أبشر بعزك اوافق لو تلبي هالشروط

رجّع سنيني اللي راحت رجّع الدمع اللي سال

اكتب آسف فوق نجمة واغزل العذر بخيوط

لمّ صوتي من دروبك يوم ناديتك تعال

إجمع آهاتي اللي دارت حول كونك ألف شوط

خلي كل وادي مشيته يرتقي فوق الجبال

ازرع الشط بإيدينك واجعل الصحرا شطوط

اقنع الشمس بطريقي ترتسم برد وظلال

وعقرب الساعة بايدي يمشي في عكس الخطوط

حاول ارسم في عيوني فرحة من وحي الخيال

خلّي قلبي مثل طيرٍ ما عرف عمره هبوط

كلِّ هذا اللي طلبته لا غريب ولا محال

المحال اني أوافق حتى لو لبّى الشروط