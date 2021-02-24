نداء شرارة تتحدث عن تجربتها مع فيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ حلت الفنانة الأردنية نداء شرارة ضيفة على برنامج “لهون وبس” مع الإعلامي اللبناني هشام حداد، مساء أمس، وكشفت تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد شفائها منه.

حيث قالت الفنانة الأردنية:”خضعت لفحص كورونا قبل أسبوعين من بدء شعوري بالأعراض إلا أن النتيجة جاءت سلبية، وبعد 5 أيام عانيت من ارتفاع في درجات الحرارة وألم مبرح في كافة أنحاء جسمي، فشخصت والدتي الأعراض بأنني أعاني من الفيروس الفتاك وعالجتني وفق خبرتها، إذ عانت سابقا من الفيروس”.

وفي سياق آخر ، أشارت شرارة إنها تتواجد في لبنان من وقت لآخر من أجل الانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، إذ تعتمد سياسة طرح الأغاني “السينغل”، كونها الأضمن في ظل الظروف الراهنة.

وعن مشاركتها في حملة الاتحاد الأوروبي لمناهضة العنف ضد المرأة، قالت: “اختاروني لأنني من المؤثرات في بلدي سواء بالنسبة للشباب أو للنساء، وقد كتبت ولحنت في هذه المناسبة أغنية.. ما تخافي”.

وأكدت شرارة أنها ضد زواج القاصرات، كاشفة أنها تحب كثيرا أن تصبح أما ولكنها تعتبر أنها قد أجّلت فكرة الارتباط سنتين أو ثلاث، إلا أنها يمكن أن تبدل رأيها إن جاءها الشخص المناسب.

وفي ما يتعلق بإستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لفتت نداء شرارة إلى أنها انضمت حديثاً لتطبيق “تيك توك”، بعد أن تواصل معها القائمون على التطبيق، إذ أوضحوا لها كيفية التسجيل ونشر الفيديوهات القصيرة الخاصة بها، معلنة أنها لم تتردد في الأمر خاصة أن كبار النجوم كانوا قد انضموا إليه.

يذكر أن المطربة الأردنية نداء شرارة، طرحت أول أمس أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم “قالهالي”باللهجة المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق فيديو كليب الأغنية أكثر من 25 ألف مشاهدة حتى الآن.

أغنية “قالهالي” من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان جان ماري رياشي، توزيع ألكسندر ميساكيان وحمل الكليب توقيع المخرج جيلبر بوزيد.

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