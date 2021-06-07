مي العيدان تحصل على حكم قضائي ضد حساب وهمي

المستقلة/- منى شعلان/ حصلت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حكم قضائي جديد ضد الحساب الوهمي ”عموشه أم شويدر“، والذي يديره جراح علي عويض العازمي.

وكتبت مي العيدان، عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات ”انستغرام“:‏الحمدالله و الفضل لله والشكر للقضاء الكويتي النزيه تم الحكم لصالحي بالقضيه الثانية التي رفعتها ضد الحساب الوهمي عموشه أم شويدر و الذي يعود لجراح علي عويض العازمي حيث قام من خلال هذا الحساب الاساءه لي بابشع الألفاظ والطعن بالشرف وبالسمعه و الكرامة والإهانة.

وتابعت العيدان:”الحمد لله الشكر لمجهود مباحث الجرايم الإلكترونية برصده وكشف بياناته والشكر للمحامي الراقي ضاري الواوان ومجهوده بهذه القضية هو وأفراد مكتبه، وتم الحكم اليوم بإدانته بغرامة 200 دينار للدولة وتحويل القضية للدعوة المدنية ليقرر القاضي التعويض المادي والأضرار التي تضررت منها بسبب إساءته المتكررة“.

وأكدت الإعلامية الكويتية أن هناك قضية ثالثة مقدمة ضده في مباحث الجرائم الإلكترونية، مضيفة بالنهاية أن القضاء هو الفيصل والحصن الحصين.

من ناحية أخرى أعلنت مي العيدان، عن تعاقدها لأول مرة على مسلسل من تأليفها، وكتبت ”العيدان“ تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ قالت فيها: ”‏الحمد لله وبفضل من الله تم الاتفاق والتوقيع مع إحدى شركات الإنتاج على أول مسلسل من قصتي وسيناريو وحواري تقع أحداثه في 30 حلقة وبطولة نخبة من النجوم“.

وتابعت مي في تغريدتها ”يتم تصويره خلال الفترة القريبة جدا على أن يتم عرضه بشهر 9 وسيتم اعلان القنوات التي سيتم عرض المسلسل عليها، والله ولي التوفيق“.