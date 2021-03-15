ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

المستقلة/- بات ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قريبا من توقيع عقد جديد مع النادي الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له الرحيل لأي فريق في صفقة انتقال حر، بدون أي مقابل مادي.

ويرتبط حاليا اسم ميسي باهتمام كبير من قبل باريس سان جيرمان، بالإضافة لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشف الصحفي روبين أوريا الذي أجرى الحوار الشهير مع ميسي عبر قناة “لاسيكستا” الإسبانية، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مفاجأة جديدة حول مستقبل النجم الأرجنتيني.

وأوضح روبين أن ميسي سيستمر مع برشلونة في المواسم المقبلة، لأنه سيجدد عقده في نهاية الموسم، عقب التواصل مع خوان لابورتا الرئيس الجديد للنادي الكتالوني.

وتوقع أوريا أيضا رحيل الهولندي رونالد كومان عن منصب المدير الفني لبرشلونة، لقدم قناعة لابورتا بقدرته على قيادة الفريق نحو البطولات.