منها العراق.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لمجموعات كأس العرب

المستقلة/- تكثف اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم مونديال 2022، تحضيراتها الجادة والمكثفة مع بدء العد التنازلي لإقامة قرعة منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تقام بالدوحة خلال الفترة من الأول حتى 18 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وستقام مراسم القرعة في دار الأوبرا بالحي الثقافي “كتارا” يوم الثلاثاء؛ لمعرفة مشوار الـ23 منتخبا عربيا في هذه النسخة الاستثنائية التي تقام وسط ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم.

وتحظى البطولة باهتمام عربي وعالمي كبير، كونها المرة الأولى التي تقام بمشاركة كل الدول العربية دون استثناء (23 منتخبا)، كما أنها بروفة جيدة ومميزة لمونديال قطر 2022.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن جدول المباريات ونظام البطولة الذي من المتوقع أن يجنب أفضل 10 منتخبات حسب التصنيف العالمي لفيفا الصادر في السابع من نيسان/ أبريل الجاري خوض الأدوار التمهيدية لتتأهل مباشرة لدور المجموعات.

وستلعب الفرق الـ13 المتبقية في الدور التمهيدي، وستتأهل 6 فرق إلى دور المجموعات، ليصبح المجموع 16 منتخبا، وفي دور المجموعات ستكون هناك 4 مجموعات من 4 فرق، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

ويشارك في منافسات بطولة كأس العرب 12 منتخبا من قارة آسيا، وهي: قطر، والإمارات، والسعودية، والكويت، وعمان، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، واليمن، والبحرين.

كما يشارك 11 منتخبا من قارة أفريقيا، وهي: مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، والصومال، والسودان، وجزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، وجنوب السودان.

ويتصدر المنتخب التونسي تصنيف المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، ثم الجزائري، والمغربي، والمصري، بينما يعتبر منتخب قطر الخامس في التصنيف العربي، وهو المتصدر لفرق عرب آسيا، يليه المنتخب السعودي.

يذكر أن المنتخبات الـ10حسب التصنيف الحالي لفيفا، والتي ستتأهل مباشرة لدور المجموعات بكأس العرب 2021 هي: تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، وقطر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا، وعمان.

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