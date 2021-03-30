مقابل امتيازات وأرقام سيارات وإعفاء ضريبي .. دعوات لإعادة طاقات العراق من الخارج

المستقلة /- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عدد العوائل النازحة المتبقية حالياً في المخيمات، فيما أشارت سعيها لإعادة الطاقات العاقية في الخارج وتخصيص امتيازات وتسهيلات لهم.

وقال وكيل وزارة الهجرة كريم النوري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “عدد النازحين في الداخل وإقليم كردستان يبلغ قرابة 29 ألف عائلة وفي الخارج قرابة 4 آلاف عائلة”، مبيناً أن “الوزارة أغلقت جميع المخيمات عدا مخيم الجدعة في نينوى، ومخيم عامرية الفلوجة، إضافة الى 26 مخيماً في إقليم كردستان يضم النازحين من سنجار والمناطق المحيطة بمدينة الموصل حيث تجري الوزارة تفاهمات مع الاقليم للتنسيق بعودة بقية النازحين بشكل طوعي الى مساكنهم”.

وأضاف أن “هناك البعض من النازحين لا يرغب بالعودة الى مدنه لأسباب خدمية أو مشاكل عشائرية أو هدم الدور وغيره”، مشيراً الى أن “بامكانهم أن يتوجهوا إلى مناطق أخرى، لأن الحياة ستكون أفضل لهم من البقاء في المخيمات”.

وتابع النوري، أن “موازنة 2021 خصصت 85 مليار دينار للوزارة، منها 13 ملياراً تشغيلية والباقي 72 مليار دينار لا تكفي لعشر ما تم عودتهم الى مناطقهم من النازحين، لذا فإن الوزارة طالبت الحكومة بزيادة تخصيصاتها لتفي بالتزاماتها تجاه العائدين من النازحين وتشجيع النازحين في المخيمات على العودة الطوعية”، لافتاً إلى أن “الوزارة فاتحت المنظمات الدولية للمساعدة بتقديم الدعم للنازحين في حال عودتهم وطالبت الإقليم التعاون من أجل عودة النازحين الى ديارهم”.

وأكد وكيل وزارة الهجرة أن “وزيرة الهجرة ايفان فائق بذلت جهوداً استثنائية ونجحت في تحقيق البرنامج الحكومي بدرجة عالية وطرقت الأبواب للحصول على أموال لدعم النازحين العائدين وهي أيضاً حريصة على محاسبة كل من يحاول الاساءة لأموال النازحين ولديها تواصل ومتابعة لجميع حلقات المخيمات والعوائل فيها والعوائل العائدة أيضاً”، مؤكداً أن “الوزارة تسعى لجذب جميع الطاقات العراقية والكفاءات في الخارج وتسهيل مهمة عودتهم من خلال ايجاد محفزات وامتيازات لهم مثل الإعفاء الضريبي للسيارات وإصدار أرقام لسياراتهم وإجراءات لتوفير مستمسكات رسمية لهم”.