معلقه فى حبل .. انتحار طفلة مصرية شنقًا بسبب لعبة “ببجي”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أقدمت طفلة مصرية على الانتحار شنقا داخل منزلها بسبب لعبة ”ببجي“، في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها، وبالانتقال عثر على جثة الطفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة تدعى قمر، وعمرها 11 عامًا، واعتادت على لعب ”ببجي“، وأنها أثناء لعبها داخل غرفتها دخل عليها والدها ووجدها معلقة في حبل ومتوفاة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقبل أيام توفي طفل مصري عمره 12 عاما بسكتة قلبية مفاجئة بسبب ممارسته للعبة ذاتها لفترة طويلة متصلة في محافظة بورسعيد شمال شرق البلاد.

ولعبة PUBG  عبارة عن ”ساحات معارك اللاعبين المجهولين“ وتؤدي لزيادة الأدرينالين الذي يؤدي للسكتة القلبية بسبب زيادة عدد ساعات لعبها، وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق الأطفال الابتعاد عن هذه الألعاب لخطورتها.

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