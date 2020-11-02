مطرب عالمي شهير يغلق حسابه على انستغرام بعد تعرضه للتنمر

المستقلة/ منى شعلان/ فى خطوة مفاجئة ، أقدم نجم الراب الشهير ترافيس سكوت ، على حذف حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستغرام ، بعد تعرضه للتنمر من قبل متابعيه.

حيث كشفت صحيفة مترو البريطانية ، أن ماقام به ترافيس ، لم يكن صدفة ، وأن ما دفعه إلى ذلك ، التعليقات الساخرة التى تعرضها لها أمس ، بعد نشره صورا بنى باتمان باللون البني إحتفالاً بعيد الهالوين.

وشبة بعض النشطاء المطرب العالمى بـ “الصرصور” و “البرغوث” ، ولم يتخيل الجميع إطلالته تلك ، وتحوله فى زي البطل الخارق الشهير “باتمان”، الأمر الذى أغضب ترافيس وجعله يغلق حسابه ويبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

فى سياق آخر ، قد طرح النجم العالمى ترافيس سكوت ، كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم ” The Plan ” على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير يوتيوب، وأغنية “The Plan” هى العمل الموسيقى الرسمى لفيلم ” Tenet ” للمخرج العالمى كريستوفور نولان ، واقترب من تحقيق 5 ملايين مشاهدة بعد مرور شهرين على طرحه.

كما كشفت بعض التقارير الأجنبية، مؤخراً عن عودة المطرب العالمى ترافيس سكوت ، إلى نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، بسبب ابنتهما “ستورمي”بعد اعلان انفصالهما بشكل رسمي في أكتوبر الماضي.

 

 

 

 

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