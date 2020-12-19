مصر تنفق حزمة بقيمة 100 جنيه لدعم الاقتصاد خلال كورونا

المستقلة/- قال وزير المالية المصري محمد معيط،إن الحكومة المصرية واجهت القال وزير المالية المصري محمد معيط،إن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، تطلبت إنفاق حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى، بقيمة 100 مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف وزير المالية قائلاً، إن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الاقصاد المصرى نجح فى تسجيل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% قبل ثلاث سنوات إلى 88% بنهاية يونيو الماضي.عديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، تطلبت إنفاق حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى، بقيمة 100 مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف وزير المالية قائلاً، إن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الاقصاد المصرى نجح فى تسجيل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% قبل ثلاث سنوات إلى 88% بنهاية يونيو الماضي.