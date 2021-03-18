مصر تعلن مراحل خروج وعودة العاملين المصريين بالسعودية بعد إلغاء الكفيل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عادل حنفي، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصرية وضعت 4 مراحل لحصول العامل على التنقل الوظيفي والخروج والعودة النهائية.

وأضاف حنفي، في بيان اليوم، أن المراحل تشمل قيام المنشأة الجديدة بإنشاء العرض الوظيفي لطلب نقل خدمة العامل عبر منصة قوى، وقيام العامل بالاطلاع على العرض الوظيفي، بالقبول أو الرفض.

وأوضح أنه يتم إشعار المنشأة الحالية بطلب انتقال العامل، مع بدء احتساب فترة الإشعار.

وأشار حنفي، إلى أن السعودية قد شهدت انطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ أيام والتي تعرف لدى الكثير من أبناء الجاليات بـ “إلغاء نظام الكفيل”، مطالبا العمالة المصرية بضرورة القيام بتوثيق عقود العمل الخاصة بهم.

وأكد حنفي، على أن عملية الخروج والعودة تتم عبر منصة “أبشر” الإلكترونية وتستغرق معالجة الطلب 10 أيام من تاريخ إنشائه للتأكد من عدم ورود أي رفض أو اعتراض من قبل الوزارة، ويمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة من منصة “أبشر” خلال 10 أيام، وفي حالة قبول الطلب يجب استكمال إجراءات إصدار التأشيرة خلال 5 أيام، تجنبا لإنتهاء صلاحية الطلب.

أما بالنسبة لطلب خدمة الخروج النهائي فهو نفس الخطوات المتبعة في إصدار تأشيرة الخروج والعودة، مع ملاحظة ان مدة بقاء العامل بالمملكة بعد الحصول على تأشيرة الخروج النهائي خمسة عشر يوماً، تحتسب من تاريخ الإصدار، وإذا لم يغادر العامل بعد هذه المدة يعد مخالفاً لنظام العمل والإقامة، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها، الإجراء المتبع في حال خروج العامل الوافد بشكل نهائي أثناء سريان عقد العمل سيمنع من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.​

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