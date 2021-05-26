مصر ترسل مساعدات طبية ومواد غذائية لجيبوتى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة جيبوتى الشقيقة.

من جانبه أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديره للجهود المصرية الكبيرة ومساندتها للشعب الجيبوتى ، مؤكدين على أهمية  تلك المساعدات فى تخفيف الأعباءعن كاهل مواطنيها ودعم الجانب الجيبوتى فى مواجهة التحديات التى يواجهها.

 

يأتى ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الجيبوتى الشقيق فى مختلف الظروف ، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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