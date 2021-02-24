مصرف الرشيد يحدد ضمانات قروض ذوي المهن الطبية

المستقلة /- أعلن مصرف الرشيد، عن الضوابط والضمانات والية التقديم الخاصة بقروض ذوي المهن الطبية من الموظفين.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، ان “القرض يوثق بموجب عقد بين المصرف المقرض والمقترض”.

واضاف ان “التعليمات حددت الضمانة حسب المبلغ الممنوح وتضمنت توثيق المبلغ الذي يتراوح ما بين (15-25) بكفالة كفيل موظف مثبت على الملاك الدائم وكفالة موظفين عدد (٢) لمبلغ يتراوح ما بين (26-40) مليون دينار ويمنح مبلغ (41-100) مليون دينار بكفالة كفيل بالاضافة الى ضمانة عقارية ترهن لصالح المصرف”.

ولفت إلى أن المصرف “أعلن في وقت سابق عن منح قروض تصل الى (100) مليون دينار لذوي المهن الطبية من الموظفين ويكون التقديم من خلال مراجعة فروع المصرف”.

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