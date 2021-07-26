مصرف الرافدين : اكتمال رفع رواتب العمال المتقاعدين لشهري تموز وآب

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، عن اكتمال رفع رواتب العمال المتقاعدين لشهري تموز وآب.

وقال المصرف في بيان تلقت المستقلة اليوم الاثنين، أنه “تم اكتمال رفع رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهري تموز و آب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، أمس الأحد، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين لشهري تموز وآب، فيما أشارت وزارة العمل أن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي أكملت جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين مع مكافأة قدرها 100 ألف دينار بواقع 50 ألف دينار لكل شهر.