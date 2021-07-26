مصرف الرافدين : اكتمال رفع رواتب العمال المتقاعدين لشهري تموز وآب

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، عن اكتمال رفع رواتب العمال المتقاعدين لشهري تموز وآب.

وقال المصرف في بيان تلقت المستقلة اليوم الاثنين، أنه “تم اكتمال رفع رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهري تموز و آب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، أمس الأحد، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين لشهري تموز وآب، فيما أشارت وزارة العمل أن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي أكملت جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين مع مكافأة قدرها 100 ألف دينار بواقع 50 ألف دينار لكل شهر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

قمة مرتقبة بين بايدن ومصطفى الكاظمي

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تجري أول جولة ميدانية في بغداد للتواصل مع الناخبين

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب بعد تراجع عائدات السندات الامريكية

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد زيادة انتشار فايروس كورونا وفيضانات الصين

اخبار العراق

الكهرباء تتوعد الموظفين الذين يبتزون المواطنين بعقوبات صارمة

اخبار العراق

طقس العراق : التنبؤات الجوية تشير إلى انحسار موجة الحر اعتبارا من الاربعاء

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تؤكد على الانتهاء من تصميم ورقة الاقتراع وطبعها

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تؤكد على الانتهاء من تصميم ورقة الاقتراع وطبعها

اخر الاخبار

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

القبض على 5 مطلوبين بينهم متهم بقضايا إرهابية في بغداد

اخر الاخبار

توقع مخيف في عام 1972 بانهيار المجتمع قد يتحقق عام 2040

اخر الاخبار

الخزرجي يدعوا بتوفير مستشفى لأبناء منطقة بغداد الجديدة

اخر الاخبار

حملة اغتيالات تشهدها العراق في الآونة الاخيرة

اخر الاخبار

ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟ وكيف يفعّله الرئيس؟

اخر الاخبار

بعد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.. تونس على شفير مواجهات

اخر الاخبار

قطر: 3.4 مليار دولار أرباح 13 شركة مدرجة في البورصة

اخر الاخبار

شاهد.. نضال الأحمدية توجه رسالة إلى كاظم الساهر