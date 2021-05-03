مستشار السيسى: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه لم تظهر حتى الآن أي حالات إصابة بسلالة كورونا الهندية في مصر.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،عبر مكالمته الهاتفية في برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن  العديد من الأبحاث في دولة الهند أظهرت أن هذا التحور للفيروس شرس للغاية ويكون أقوى من مناعة الجسم،ومن هنا يكون تأثير هذا الفيروس في الهند شديد جدا”.

وتابع “تاج الدين”:”أن 19 دولة في العام تشهد تحور وطفرة جديدة لفيروس كورونا، مضيفا أن مصر بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع دخول هذا الفيروس إلى البلاد، إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها على مستوى المطارات والمسافرين وخاصة المسافرين من وإلى الهند بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وأكد أن الوزارة أعلنت أن الدولة حاليا تشهد الموجة الثالثة من الفيروس، ويوجد زيادة واضحة في أعداد الحالات خلال الأسابيع الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، كما أنه يوجد زيادة أيضا في أعداد الحالات الحرجة وأعداد الوفيات.

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