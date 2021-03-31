محمود عثمان : جميع الكتل السياسية لديها مصلحة بتأخير اقرار الموازنة

المستقلة /- اكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان ان جميع الكتل السياسية لديها مصلحة بتأخير اقرار الموازنة .

وقال في تصريح صحفي تابعته المستقلة ,”ان الكتل السياسية لديها طلبات ومشاكل في الموازنة وهي عديدة تمنع اقرار الموازنة سريعا لافتا الى ان حصة الاقليم من الموازنة واحدة من تلك المشاكل الكثيرة.

واوضح عثمان ان تكثيف المباحثات المباشرة بين الكتل السياسية وتقديم التنازلات وتقليص الطلبات كفيل بايجاد اتفاق بينها لاقرار الموازنة.