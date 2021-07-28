متابع يصف نداء شرارة بالعانس.. والفنانة ترد

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت المطربة الأردنية، نداء شرارة، عن استيائها الشديد من تعليق دونه أحد المتابعين، حيث وصفها بأنها ستصبح “معنسة”، وهو لقب يطلقه البعض على الفتاة التي تتأخر في الزواج.

وشاركت نداء شرارة منشوراً، عبر حسابها في “إنستغرام”، كانت قد دونته عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اقتبست فيه كلمات من أغنية “لسه في الأيام أمل”، ليرد عليها متابع بقوله: “لا تستني شكلك راح تعنسي”.

لتعلق نداء شرارة قائلة: “معلش التعليق استوقفني وبالعادة أي شي بيستوقفني بحب أرد عليه.. واحتراماً لشخصك علما إنك لا تستحق بس ما خليت اسمك يبين.. أنا بس عندي تعقيب على مصطلح (عانس) مين اللي اخترع هاد المصطلح..؟”.

وتابعت شرارة: “أنا بعد سنة رح أصير 30 سنة يعني هل أنا رح أصير معنسة؟ هو ما ضَل شي تضغطوا في على المرأة فصرتوا تنعتوها بكلمة عانس، وياريت على عمر 30 هلأ بالعشرينات وبسألوكي ليش لسا مَش متجوزه وكإنو في مشكلة فيكي يعني”.

وعقبت: “وفي بنات بتدخل بحالة اكتئاب كل ما سمعت انو في وحدة من صاحباتها تزوجت لانو اللي حواليها ضاغطينها..!!! الناس اللي بتفكر بهالطريقة انتم والجهل وجهان لعملة واحدة.. لأ وبضحكوني بس يقعدوا يقولوا لأي واحدة متى رح نفرح فيكي، خلص كبرتي، وقلت فرصك، اقبلي بأي شي هلأ، لحقي خلفيلك ولدين قبل الـ40.

واستطردت شرارة: “أو في أهالي ماشيين على مبدأ خلينا نجوزهم صغار من باب انو كبرت وقادرة تفتح بيت خلص ومش قادرين ع مصاريف البنات ف بنجوزهم صغار…!!! وبالآخر بيسألوا ليش في حالات طلاق معبيه الدنيا!!؟؟”.

وأشارت نداء شرارة، قائلة: “على فكرة أنا بقبل أضل مَش متجوزة طول حياتي ولا اخد واحد شبهك وزيك وزي فصيلتك.. البنت بكل المراحل بتضلها قمر وسكر ومنورة واللي ما بجيها نصيبها مَش عانس هيك رب العالمين كاتب كل تأخيرة وفيها خيرة وفِي نماذج كثيرة بالعالم لسيدات ناجحة ومستقلة ومَش متزوجين”.

وأردفت شرارة: “مين قلك الست ناقصة إذا ما تزوجت هاد نصيب مكتوب من عند رب العالمين بكفي تضغطوا على بناتكم عشان خايفين من هالمصطلح وإذا صارت 30 وتصير بأي عمر كمان خلي العسل بجراره حتى تغلى أسعاره ولما ربنا يريد”.

واختتمت نداء شرارة: “الله يكتب لكل بنت بساعة هالفجر الفرح والراحة والسعادة وبيت مليان حب وسعادة دائمة أهم من زواج مليان كره ومرار وقلة تقدير ومشاكل ووجع راس لأولادهم بس لأنها اضطرت تتجوز عشان خايفه تكبر وتروح فرصتها”.