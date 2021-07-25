مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من نجمه

المستقلة/- يسعى مانشستر يونايتد للتخلص من مهاجمه أنتوني مارسيال، وذلك بعد نجاح الشياطين الحمر في التعاقد مع جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.

وفشل مارسيال في ترك بصمة واضحة رفقة اليونايتد الموسم الماضي، وذلك بعد تسجيله 7 أهداف فقط في جميع المسابقات، وكان اللاعب الأبرز في خط هجوم اليونايتد هو إدينسون كافاني.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، بات مستقبل مارسيال مع اليونايتد محل شك في ظل رغبة النادي في بيعه.

ويتقاضى مارسيال أجرا أسبوعيا يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب على اليونايتد بيعه لصعوبة إقناع الأندية المهتمة بضمه بتقديم نفس الأجر له.

يذكر أن مانشستر يونايتد تعقاد مع مارسيال من صفوف موناكو في 2015 مقابل 44,5 مليون جنيه إسترليني، وشارك الفرنسي في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل خلالها 4 أهداف.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الحكومة الليبية ترد على شائعات حول وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وتكشف سبب غيابها

اخر الاخبار

السودان.. النيابة العامة تكشف أسباب تكدس الجثث في المشارح

اخر الاخبار

محكمة مصرية تخطر الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار المقاول الهارب محمد علي

اخبار مصر

مصر.. توجيه عاجل من وزير الري بجميع المحافظات لمتابعة مناسيب نهر النيل

رياضية

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من نجمه

رياضية

مدرب مصر نادم على الخسارة ضد الأرجنتين في الأولمبياد

رياضية

مدرب منتخب العراق الأولمبي يصل بغداد

رياضية

مدرب منتخب العراق الأولمبي يصل بغداد

رياضية

الحفناوي يمنح تونس ذهبية في أولمبياد طوكيو

رياضية

الوحدات يطلب حكاما أجانب لمباراة الفيصلي

رياضية

مصر تخسر أمام الأرجنتين في أولمبياد طوكيو

اخبار العراق

العراق في المركز 38 عالميا من حيث البحث عن سعر الذهب

اخر الاخبار

قناة : الادارة الامريكية تبحث اعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لمواجهة كورونا

اخر الاخبار

جامعة : ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم

الاخبار

الكاظمي يتوجه اليوم الى واشنطن في زيارة رسمية

اخبار العراق

مركز انعاش الاهوار يطالب الحكومة بتنفيذ 50 محطة تحلية مياه

اخبار العراق

منافذ التلقيح تشهد ارتفاعا ملحوظا بأعداد المقبلين على أخذ اللقاح