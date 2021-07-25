مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من نجمه

المستقلة/- يسعى مانشستر يونايتد للتخلص من مهاجمه أنتوني مارسيال، وذلك بعد نجاح الشياطين الحمر في التعاقد مع جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.

وفشل مارسيال في ترك بصمة واضحة رفقة اليونايتد الموسم الماضي، وذلك بعد تسجيله 7 أهداف فقط في جميع المسابقات، وكان اللاعب الأبرز في خط هجوم اليونايتد هو إدينسون كافاني.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، بات مستقبل مارسيال مع اليونايتد محل شك في ظل رغبة النادي في بيعه.

ويتقاضى مارسيال أجرا أسبوعيا يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب على اليونايتد بيعه لصعوبة إقناع الأندية المهتمة بضمه بتقديم نفس الأجر له.

يذكر أن مانشستر يونايتد تعقاد مع مارسيال من صفوف موناكو في 2015 مقابل 44,5 مليون جنيه إسترليني، وشارك الفرنسي في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل خلالها 4 أهداف.