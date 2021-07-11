ليبيا تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت السلطات المؤقتة في ليبيا، اليوم الأحد، إغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووجهت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة بأن “تقفل بشكل كامل ولمدة أسبوعين المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، وتمنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح، واستخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم بالعمل بخدمة التوصيل فقط”.

وسجلت ليبيا الجمعة الماضية الإصابات اليومية الأعلى على الإطلاق، بأكثر من 1700 حالة جديدة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 200 ألف، والوفيات أكثر من 3000.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

حكم قضائي ضد أحمد عز بشأن توأم زينة

اخر الاخبار

قناة السويس تعلن تحقيق أعلى إيرادات سنوية في تاريخها

اخر الاخبار

محكمة مصرية تؤيد حكم المؤبد على بديع والبلتاجي وآخرين في قضية اقتحام الحدود الشرقية

رياضية

زوجة ميسي تكشف سر مكالمة التتويج

اخر الاخبار

ليبيا تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا

رياضية

ديوكوفيتش يتوج ببطولة ويمبلدون للتنس

اخر الاخبار

مجلس النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي 

اخر الاخبار

مجلس النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي 

اخر الاخبار

لحظة تبادل العاهل السعودي وسلطان عمان الأوسمة “فيديو”

اخر الاخبار

فيديو.. “البنت القوية” جديد وائل كفوري

ثقافة وفنون

تشبيه الدكتورة خلود بالفنانة مايا دياب بعد تغير ملامحها

الاخبار

أعلان عطلة عيد الاضحى في الاردن .. التفاصيل

اخر الاخبار

السعودية تهاجم إسرائيل وتؤكد مساندتها للقضية الفلسطينية

عربي

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى بلجيكا حاملا رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي

اخبار الاردن

الأردن يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

اخبار السعودية

السعودية.. الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان احتفاء بزيارة السلطان هيثم بن طارق

اخبار العراق

وزارة الهجرة تؤكد سعيها لإرجاع ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم