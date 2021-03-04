لوفتهانزا للطيران تعرضت لـ خسائر قياسية بلغت 6.7 مليار يورو في 2020

المستقلة /-أعلنت شركة الطيران”لوفتهانزا”، اليوم الخميس أنها منيت بخسائر قياسية بلغت 6.7 مليار يورو في 2020، موضحة أنها تتوقع استمرار الخسائر في 2021 بسبب وباء كوفيد-19 الذي أغرق القطاع في أزمة غير مسبوقة.

وخفضت لوفتهانزا -أكبر مجموعة أوروبية للنقل الجوي أنقذتها الدولة من الإفلاس، والتي لم تعمل سوى بـ 31% من طاقتها العام الماضي- تقديراتها للطلب لعام 2021 بسبب انتعاش أبطأ في قطاع السفر.

وأكدت أنها لا تتوقع العودة إلى 90% مما كانت عليه منتصف 2019 قبل ”منتصف العقد“.

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