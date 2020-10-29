لهذا السبب.. تركي آل الشيخ لن يعود لـ السعودية حاليا

المستقلة /- نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار ​تركي آل الشيخ​، تغريدة له وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

للأسف سأضطر ل تأجيل عودتي ل الرياض الحبيبة بسبب ظرف صحي طارىء … نلتقيكم على خير 🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 29, 2020

وكتب تركي ال الشيخ مالك نادي ألميريا الاسباني ” للأسف سأضطر لتأجيل عودتي لـ الرياض الحبيبة بسبب ظرف صحي طارئ … نلتقيكم على خير 🙏🏻❤️” حيث يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية.

ويشهد نادي ألميريا، طفرة استثمارية غير مسبوقة في أرقام لاعبي النادي بالمقارنة مع المواسم الماضية وبلغت القيمة التسويقية لألميريا هذا العام 50.8 مليون يورو، بعدما كانت 14.6 مليون يورو عند شرائه في العام الماضي، إذًا زادت أكثر من 3 أضعاف خلال عام واحد.ت

يذكر أن تركي آل الشيخ اشترى العام الماضي النادي رسميًا بقيمة 20 مليون يورو في صفقه كانت حديث الوسط الرياضي في اسبانيا وأوروبا .

وقام آل الشيخ، منذ شرائه للنادي بثورة غيرت من شكل الفريق، وبدأها بالتعاقد مع المدير الفني بيدرو إيمانويل، مدرب نادي التعاون السعودي السابق، بالإضافة إلى تعاقده مع 14 لاعبًا عزز فيها صفوف الفريق ووصل به الي تصفيات الصعود الي الليجا الإسبانية وقام هذا العام بشراء اكثر من ١٨ لاعبا إضافه الي بيعه للاعب نونيز لنادي بنفيكا البرتغالي بصفقه هي الاعلي في تاريخ الدوري البرتغالي ودوري الدرجه التانيه في إسبانيا.