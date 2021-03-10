للمرة السادسة .. حاكم نيويورك يواجه تهم التحرش الجنسي

المستقلة /- اتهمت امرأة جديدة، حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو بأنه تحرش بها جنسيا، وهذه هي سادس امرأة تتهم كومو بالتحرش، بينما يواجه الحاكم الديمقراطي دعوات للاستقالة.

ووفقا لصحيفة “ألباني تايمز يونيون”، فقد أبلغت المرأة مشرفا في الغرفة التنفيذية في إدارة الولاية أن كومو لمسها بشكل غير لائق في أواخر العام الماضي في قصره، موضحة أن المرأة التي حجبت هويتها بسبب تعذر الوصول إليها للتعليق، هي عضو في الغرفة التنفيذية وتم استدعاؤها إلى قصر كومو للقيام بعمل ما.

وذكرت الصحيفة أن مكتب كومو علم بالادعاء خلال عطلة نهاية الأسبوع وتم إبلاغ محاميه من قبل موظفين آخرين في الغرفة، مبينا أن الشكوى تم إرسالها من قبل مكتب الحاكم إلى مكتب المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، الذي يشرف على تحقيق في مزاعم التحرش المتعددة ضد الحاكم من قبل مساعدين سابقين ونساء أخريات في الآونة الأخيرة.

 

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