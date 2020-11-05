لعبة فورتنايت قد تعود الى اجهزة الايفون والايباد بنظام iOS

المستقلة … يمكن لمستخدمي اجهزة الآيفون والآيباد من شركة قريبًا من اللعب بلعبة (فورتنايت) Fortnite التابعة لشركة Epic Games مرة أخرى عبر خدمة سحابية.

حيث ذكرت شركة إنفيديا أنها قامت بتطوير إصدار من خدمة الألعاب السحابية (جيفورس) GeForce التي تعمل في متصفح الويب (سفاري) Safari. ولن تحصل آبل على عمولة من العناصر الافتراضية التي تُباع ضمن لعبة القتال عند لعبها بهذه الطريقة.

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ومن المتوقع ان تتيح شركة انفيديا لمالكو أجهزة آبل المحمولة من لعب (فورتنايت) عبر خدمة إنفيديا بدون رسوم بعد اطلاقها على نظام الأي أو اس الخاص باجهزة الايفون والايباد.

يذكر انه لم يظهر اعلان رسمي من شركة أنفيديا فيما اذا كانت ستقدم الخدمة لاجهزة الايفون والايباد بنظام iOS، ولكن من المتوقع أن تفعل ذلك قبل عطلة الشتاء. ومع ذلك، لا يزال من الممكن استبعاد (فورتنايت) من قائمة الألعاب المقدمة لأجهزة آبل.