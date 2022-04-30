لصحة جيدة في عيد الفطر.. 4 حيل تجنبك عسر الهضم

المستقلة /- يستقبل المسلمون حول العالم عيد الفطر بفرحة كبيرة، في مناسبة ينتظرها الملايين للاستمتاع بأطباق العيد وحلوياته الشهية، بعد صيام رمضان.

ولكن، الإفراط في تناول الطعام في وقت واحد يمكن أن يتسبب في صدمة كبيرة للجسم، إذ يجب تذكر أن جسمك قد تكيف مع جدول رمضان الذي يستمر لمدة شهر واحد وحدوث تغيير مفاجئ، يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالصحة والإصابة بعسر الهضم والانتفاخ.

وعلى الرغم من صعوبة القدرة على الامتناع عن إغراءات أطعمة وحلويات عزائم وتجمعات العيد، فإنه بمجموعة من النصائح والحيل، يمكن قضاء عيد فطر صحي هذا العام، يستعرضها التقرير التالي، وفقاً لموقع “food.ndtv”.

تناول الخضروات أولاً

على الرغم من امتلاء ولائم العيد بما لذ وطاب من المأكولات، فإن أفضل طريقة للتحكم في الشهية وتقليلها هي تناول الخضروات أولاً، وذلك لأن الخضروات غنية بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف التي تجعلك تشعر بالشبع حتى تتمكن من تناول كميات أقل من السعرات الحرارية العالية والأطعمة الشهية.

لذا، ابدأ وجبتك بطبق من السلطة، يتبعه تناول الوجبة الرئيسية من اللحوم والنشويات.

التحكم في كمية الطعام

يعد التحكم في حصص الطعام أمراً في غاية الأهمية عندما تكون في تجمع عائلي في العيد، وإذا كنت ترغب في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة.

إن تناول كميات كبيرة من الطعام لمجرد أنها مناسبة ليس عذراً لنسيان أهدافك، لذا، ينصح بالتحكم في حصص ولائم العيد وعدم الاستسلام لإصرار المضيفين في تناول المزيد من الطعام.

وأفضل طريقة يمكنك من خلالها تناول كميات أقل من الطعام هي إجراء محادثة جيدة مع المقربين لديك بحيث تركز أكثر على المحادثة وأقل على الأطباق الشهية.

الامتناع عن المشروبات الغازية

يجب الكثير منا شرب مشروب غازي مع وجبات ولائم العيد، بحجة هضم الطعام الثقيل، ولكن في واقع الأمر، المشروبات الغازية مليئة بالسكر ولا تفيد الجسم.

وبدلاً من تناول كوب من المشروب الغازي مع وجبة العيد، تناول كوب من الحليب مع أوراق النعناع بعد تناول الطعام، لتحسين الهضم.

الفاكهة بدلاً من الحلويات لا يمكن قضاء عيد الفطر دون الاستمتاع بتناول حلوياته من كعك وغريبة وغيرها.

ولكن تعد هذه الحلويات بكميات كبيرة من السمن والسكريات والدقيق، المواد التي تزيد تناول كميات كبيرة منها إلى زيادة الوزن ومشاكل الهضم.

ويمكن الاحتيال على إغراءات تناول كميات كبيرة من كعك العيد بتناول ثمرة من الفاكهة أو تمرتين، قبل أكل حلويات العيد، وذلك لتقليل الكمية المتناولة.