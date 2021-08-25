لجنة إعمار الموصل : تنفيذ مشاريع جديدة واستئناف العمل بالمشاريع المعطلة

المستقلة /- أعلنت لجنة إعمار الموصل تنفيذ حزمة مشاريع جديدة واستئناف العمل بالمشاريع المعطلة منها منذ ثلاثة اعوام.

وقال عضو اللجنة رئيس جامعة الموصل الدكتور قصي الأحمدي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الاجراء جاء بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة نينوى وتوجيه بتنفيذها بعد ان عقد اجتماعاً مع لجنة إعمار الموصل”.

واضاف الاحمدي ان “الاجتماع مع اللجنة تضمن اتخاذ عدد من القرارات، منها إنشاء مجمعات سكنية في عموم المحافظة، مع اطلاق مشاريع سكنية كبيرة عدة ضمن معسكر الغزلاني بعد تحويل ملكيته من وزارة الدفاع، إضافة الى إعادة العمل في عدد من المجمعات المعطلة بعد إطلاق التعويضات”.

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