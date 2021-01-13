لبنان يسجل 35 حالة وفاة 4988 إصابة جديدة بكورونا

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المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 4988 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة. وعدد الوفيات هو الأعلى منذ انتشار الفيروس في شباط الماضي.

وذكرت الوزارة أن الإصابات التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية ناتجة عن انتقال العدوى محليا ولا يوجد أي إصابة وافدة من الخارج، مشيرة إلى أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 231936، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 1740، وحالات الشفاء 145873.

وقالت إن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1651، بينها 627 حالة في العناية المركزة، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لكل مئة فحص هي 17.1%.

ويدخل لبنان بدءا من فجر يوم غد الخميس 14 يناير، حالة طوارئ صحية تستمر حتى 25 من الشهر نفسه تتضمن منع الخروج والولوج إلى الطرقات خلال هذه الأيام وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية

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