لبنان مهدد بانقطاع الخبز لهذا السبب

المستقلة/-أحمدعبدالله/ بعد الإعلان عن رفع سعر الخبز المدعم من الحكومة اللبنانية، للمرة الخامسة خلال عام، وسط أكبر أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، أصبح هذا الرغيف مهددا بالانقطاع، بسبب نقص مادة المازوت.

وفي هذا السياق، أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران عن “وجود أزمة كبيرة قد تؤدي الى توقف العديد من الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية، وهي نقص حاد في مادة المازوت التي باتت مادة بعيدة المنال”.

وقال الاتحاد إن “الأفران والمخابز استنفدت كل الاحتياط لديها من المازوت، وما هو متوافر لا يكفي، مما قد يؤثر على إنتاج الأفران والمخابز، ولا سيما على تلك الكبيرة منها التي توزع على كل المناطق اللبنانية. كذلك تعاني المطاحن من الازمة ذاتها”.

وحذر الاتحاد جميع المسؤولين اللبنانيين من “مغبة عدم استدراك هذا الأمر ومعالجته اليوم قبل الغد، لأنه سيؤدي إلى أزمة رغيف قسريا”، مناشدا المسؤولين كافة المسارعة الى تأمين مادة المازوت الى الافران للاستمرار في تزويد المواطنين بحاجتهم اليومية من الخبز.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لبنان مهدد بانقطاع الخبز لهذا السبب

اخبار فلسطين

رداً على اغتيال نزار بنات.. إندلاع موجة غضب بين الفلسطينيين في رام الله

اخر الاخبار

البحرين تكشف عن شروطها للعمل مع قطر

اخر الاخبار

مصر.. أحد ضحايا حنين حسام “فتاة التيك توك” تكشف تفاصيل استغلالها

اخر الاخبار

وزير الري السوداني يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

الدبيبة يبحث مع جونسون خروج المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية

اخر الاخبار

إثيوبيا تكشف عن موقفها من طلب السودان نقل مناقشة أزمة سد النهضة لمجلس الأمن الدولي

اخر الاخبار

إثيوبيا تكشف عن موقفها من طلب السودان نقل مناقشة أزمة سد النهضة لمجلس الأمن الدولي

اخبار الاردن

الأردن.. فتح هندوراس سفارة في القدس المحتلة خطوة مرفوضة

اخر الاخبار

مصر تشترط تحليل حمض نووى لحاملى تطعيمات الكوفيد القادمين من مناطق تحورات كورونا

رياضية

مشوار صعب ينتظر منتخب العراق النسائي في التصفيات الآسيوية

اخر الاخبار

تركيا تعلن تشغيل خط النقل البحري “رورو” مع وليبيا

رياضية

مساعد سيميوني يقترب من منتخب العراق

اخر الاخبار

الحوثيون يعلنون شن هجوم بطائرات على معسكر للتحالف قرب الحدود مع السعودية

رياضية

كاتانيتش يصعد أزمته مع التطبيعية

اخر الاخبار

الصحة السعودية تعلن حصيلة إصابت كورونا 

اخر الاخبار

الشركة المشغلة تكشف مصير إيفر جيفن وإبحارها خلال الفترة القادمة