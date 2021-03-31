لبنان.. عون يتحدث على ندمه فى الوصول إلى منصب الرئيس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أن هناك خطرا يواجه لبنان، واعترف بأنه نادم على وصوله إلى الرئاسة قائلا إنه يتمنى لو كان في بستان جده وليس في قصر الرئاسة.

ونقلت قناة ”الجديد“ التلفزيونية عن عون قوله إنه سيسعى إلى مواجه ذلك الخطر، وإنقاذ لبنان على الرغم من ارتفاع التكلفة على حد تعبيره.

وقال الرئيس البالغ من العمر 86 عامًا، والذي كان قائدًا للجيش اللبناني: ”أنا أخشى من الخطر المحدق بالبلاد، على الكيان حتّى، لكني سأسلّم بلدًا أفضل من الّذي استلمته، إلا أني أخشى أنّ الكلفة ستكون مرتفعة جدًّا، ربما الفوضى قبل ذلك“.

وفي إشارة إلى مواجهته مع القوات السورية أواخر الثمانينيات، أوضح عون أنه واجه ”المنظومة كاملة ورعاتها الإقليميّين والدوليّين“، مشددًا على أنّه ”لا يمكن التراجع، فهذه معركة التدقيق الجنائي وإن التدقيق رح يصير“.

وقال عون، الذي نفى نفسه في فرنسا عدة سنوات بعد المعارك مع القوات السورية في بيروت: ”إنّني عندما رجعت عام 2005، قالوا عنّي تسونامي.. صحيح، وتمكّنت من القضاء على جزء كبير من الإقطاع السياسي وما بقى إلّا كم واحد“.

وأضاف: ”لكني لم أكن أتوقع أن أكون مكبّلًا إلى هذا الحد، ما كنت متوقّع إنّه المنظومة هلقد مطوقة ومحصّنة.. وتبيّن أنّها حلقات، حتّى لو تجاوزنا حلقةً واحدةً، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة.. ومن فترة قلت لها لمرتي.. يا ريت ورِتت بستان جدّي وما عملت رئيس جمهوريّة“.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

مصر… اصطدام قطار بسيارة نقل بالإسكندرية ..صور

اخبار الاردن

الأردن يسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا

اخبار مصر

الجيشان المصري والسوداني يطلقان “نسور النيل – 2”..صور

رياضية

مدرب هولندي يقترب من منتخب العراق الأولمبي

اخر الاخبار

فيديو صادم.. اعتداء مغني الراب كوافو على النجمة ساويتي داخل المصعد

اخر الاخبار

شاهد.. “بصوت حسين فهمي” برومو موكب نقل المومياوات الملكية

اخر الاخبار

الفرنسي جان كلود مورليفا يفوز بجائزة أستريد ليندجرين لأدب الأطفال

اخر الاخبار

الفرنسي جان كلود مورليفا يفوز بجائزة أستريد ليندجرين لأدب الأطفال

اخبار مصر

رجل دولة من طراز فريد.. السيسي ينعى كمال الجنزوري

اخر الاخبار

الإمارات تدعو لحوار بناء بين مصر والسودان وإثيوبيا‎ حول سد النهضة

اخبار مصر

مصر تكشف حقيقة وجود رابط لاستقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية

اخبار العراق

الخطوط الجوية العراقية تسير رحلات الى الهند لنقل 7000 عامل

اخبار العراق

نفط خام البصرة الخفيف يسجل انخفاض فيما الثقيل يرتفع

اخبار الاردن

إصابة رئيس وزراء الأردن بوعكة صحية

اخبار العراق

عالية نصيف تشيد بتوجهات مجلس الوزراء لتفعيل الاتفاقية العراقية الصينية

اخبار مصر

مصر .. احتجاز طاقم السفينة الجانحة “إيفر غيفن”… فيديو

اخر الاخبار

وزيرة الهجرة توجه رسالة عاجلة للمصريين الراغبين بالعودة للسعودية