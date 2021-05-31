لبنان.. انفجار صهريج غاز بالقرب من الحدود السورية ..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفاد موقع “لبنان 24″، اليوم الاثنين، بانفجار صهريج يحمل الغاز، في بلدة “حوش السيد علي” بالهرمل، الواقعة على الحدود اللبنانية السورية.

وأشار “لبنان 24” إلى أنه “أثناء قيام صهريج صغير بتعبئة قارورة غاز لأحد المنازل ببلدة حوش السيد علي في الهرمل، انفجرت هذه القارورة ومعها الصهريج، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص”.

ولفت إلى إصابة اثنين بجروح خطرة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى “الجعيتاوي” في العاصمة بيروت، بسبب الحروق التي تعرضا لها.

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