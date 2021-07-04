“لا تعرف بوفاته” دلال عبد العزيز تكتب رسالة مؤثرة لسمير غانم

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، أنها كتبت رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لصحيفة “الوطن” أن دلال عبد العزيز طلبت أوراقاً للكتابة عليها في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية، و كتبت في واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن.

وأضافت المصادر إن معنى الرسالة مؤثر للغاية، إذ أنها كتبت: “إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض”.

وأكدت مصادر في المستشفى أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعرف بخبر وفاة زوجها حتى الآن، بناء على طلب من الأسرة، التي طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بأي خبر عن صحة الفنان سمير غانم، إلى جانب منع أي وسيلة إعلامية أو حتى التليفون لمنع تسرب الخبر إليها.

وتوفي الفنان سمير غانم إثر إصابته بفيروس كورونا، الذي أدى لتفاقم إصابته بالفشل الكلوي، ما أدى لوفاته في أحدى المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض.

وتعاني الفنانة المصرية من تليف كبير في الرئة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتحتاج لفترة طويلة للعلاج كي تعود رئتها للعمل مرة أخرى نظرا لتأثرها الشديد، واعتمادها على الأكسجين الخارجي.

وكان الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر نفى ما تردد عن تعرض النجمة دلال عبد العزيز لانتكاسة صحية جديدة، بعد تداول أنباء عن عدم قدرتها على المشي وصعوبة عودتها إلى منزلها.

وأكد أن حالة دلال عبد العزيز “مستقرة” وهذا لا يعني التحسن أو التدهور، لافتا إلى أن أزمة النجمة المصرية لم تعد مع فيروس كورونا، وإنما مع إنخفاض نسبة الاكسجين في الدم وحاجتها الدائمة لمصدر تنفس صناعي.

 

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