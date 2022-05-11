كيف يؤثر الطقس على الحساسية

المستقلة /- تضع نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، بين يدي القارئ الثلاثاء، معلومات مهمة عن أنوع من الحساسية قد تسببها حالات الطقس المختلفة، في ظل تقلّب الحالة الجوية وعدم استقرارها.

وتوضح نشرة المعهد حساسية الطقس، والأحداث التي يمكن أن تؤثر عليها، مثل الأيام الجافة المصحوبة بالرياح، ودرجات الحرارة الباردة والدافئة، وأيام الرطوبة والمطر، إضافة إلى العلاجات التي يمكنها التحكم في الأعراض الناتجة عن حساسية الطقس.

وقالت :”قد يفاجئك معرفة أن الطقس يمكن أن يكون له تأثير على الحساسية لديك، إذا كنت تشعر بالاحتقان عند هطول الأمطار، أو إذا كان لديك سيلان الدموع عندما يكون الجو عاصفًا بالخارج، فقد تكون مصابًا بحساسية الطقس. تحدث تفاعلات الحساسية عندما يتفاعل جهازك المناعي مع مادة مسببة للحساسية – أي شيء يعتبره جسمك “غريبًا”.

يمكن أن تكون أعراض الحساسية مشابهة لأعراض حالات أخرى، مثل نزلات البرد، وغالبًا ما تكون هذه الأعراض أسوأ إذا كنت تعاني أيضًا من الربو.

يمكن أن تشمل أعراض حساسية الطقس:

– سيلان الأنف.

– انسداد الأنف.

– حكة في العيون.

– عيون دامعة.

– حكة في الجلد.

– العطس.

– السعال.

– الإعياء.

– صفير الصدر.

– جفاف البشرة.

يمكن أن تتسبب الأيام الجافة والرياح في زيادة أعراض الحساسية. تلعب الرياح دورًا كبيرًا في مستويات حبوب اللقاح التي تعتبر من مسببات الحساسية الشائعة جدًا. إذا كنت قد استيقظت يومًا لتجد غبارًا أصفراً يغطي سيارتك، فقد تكون هذه محتوية على حبوب اللقاح.

تساعد هذه المادة الدقيقة التي تشبه الغبار على تلقيح النباتات، وهي خفيفة الوزن للغاية، ويمكن حملها بسهولة عبر الهواء عندما يكون جافًا وعاصفًا. وتتواجد مسببات الحساسية في الهواء الذي تتنفسه، بكميات كبيرة جدًا.

يعتبر العفن مصدرًا آخر لأعراض الحساسية في الأيام الجافة والرياح.

يمكن أن تتفاقم أعراض الحساسية أيضًا في الأيام الرطبة الممطرة. على الرغم من أن جراثيم العفن تنتشر غالبًا عبر الرياح، إلا أن بعض أنواع العفن تنتشر عندما تكون الرطوبة أعلى. تنتقل الأبواغ من هذه الأنواع من العفن من خلال الضباب أو الندى.

يمكن أن تكون الأيام الرطبة الممطرة مفيدة في بعض الأحيان للأشخاص الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح. عندما تبتل حبوب اللقاح، فإنها تصبح أثقل، مما يزيد من احتمالية بقائها على الأرض بدلاً من الانتقال في الهواء حيث يمكنك استنشاقها.

أيام درجات الحرارة الباردة:

يمكن أن تسبب أيام درجات الحرارة الباردة نوعًا خاصًا بها من رد الفعل التحسسي والذي يسمى شرى البرد. يمكن أن تحدث هذه الحالة من خلال التعرض لدرجات حرارة باردة، في الخارج والداخل (مثل غرفة مكيفة).

ومن الأعراض:

– جلد أحمر.

– الشعور بالدوار.

– تورم الشفتين / الحلق.

– تورم الجلد.

– قشعريرة.

– حكة في الجلد.

يمكن “التخلص من شرى البرد”، أو قد يستمر مدى الحياة. تختفي الأعراض في غضون خمس سنوات لحوالي 50٪ من الأشخاص الذين يصابون بهذه الحالة.

غالبًا ما يمكن علاج شرى البرد بأدوية تسمى مضادات الهيستامين، والتي تمنع أعراض الحساسية. في الحالات الشديدة، قد تحتاج إلى وصفة طبية.

ومع ذلك، يمكن أن يكون للمطر في بعض الأحيان تأثير عكسي على حبوب اللقاح. عندما تكون الرطوبة عالية جدًا، يمكن أن تتفتت جزيئات حبوب اللقاح وتطلق المواد المسببة للحساسية في الهواء. يحدث هذا غالبًا أثناء عاصفة رعدية.

أيام درجات الحرارة الدافئة:

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا أيضًا إلى زيادة تعرضك لمسببات الحساسية، مثل حبوب اللقاح. يحمل الهواء الدافئ المزيد من جزيئات حبوب اللقاح، مما يعني أنه من المرجح أن تتنفسها.

العلاج:

غالبًا ما يمكن التحكم في الأعراض الناتجة عن حساسية الطقس باستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان وبخاخات الأنف والكريمات.

تعمل مضادات الهيستامين على تخفيف اعراض الحساسية من خلال الارتباط بالمستقبلات الخلوية الموجودة على النهايات العصبية والعضلات الملساء والخلايا الغدية بدلاً من المواد الكيميائية المسببة للحساسية. تعمل مزيلات الاحتقان على تقليل التورم في الأنف والجيوب الأنفية لتسهيل التنفس.

بخاخات الأنف أيضًا فعالة جدًا في علاج سيلان الأنف وأعراض حكة الأنف. يمكن أن تقلل كريمات الجلد مؤقتًا من الحكة والألم الناتج عن الطفح الجلدي المرتبط بالحساسية. ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية الموصوفة مثل معالجات الحساسية الموضعية أو الفموية لعلاج الحساسية الشديدة.

في بعض الحالات، يمكن استخدام العلاج المناعي لعلاج الحساسية. أثناء العلاج المناعي، يتم إدخال كمية صغيرة من مسببات الحساسية إلى جسمك من خلال حقنة أو حبة تذوب تحت لسانك. بمرور الوقت، يتعلم جسمك عدم المبالغة في رد الفعل تجاه المادة التي تسبب أعراضك.