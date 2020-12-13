كورونا تهدد 132 مليون شخص بالجوع في 2020

المستقلة/ أمل نبيل/من المتوقع أن يعاني نحو 132 مليون شخص من الجوع في عام 2020 بسبب وباء كوفيد-19.

وتسببت جائحة كورونا في تقلب سلاسل الإمداد الغذائي ، وشل الاقتصادات وتقويض القوة الشرائية للمستهلكين. ومن المتوقع أن يتسبب كورونا بحلول نهاية العام ، في وفاة عدد أكبر من الأشخاص كل يوم من الجوع مقارنة بالعدوى بالفيروسات.

ويتزامن هذا الارتفاع الهائل في عدد من يعانون الجوع، مع وجود فوائض ضخمة للغذاء في العالم. هذا الوضع يحدث في جميع أنحاء العالم، مع توقع مستويات جديدة من انعدام الأمن الغذائي في دول كانت تحظى باستقرار نسبي

يموت الناس جوعا..بينما تتعفن الفاكهة على الأشجار

في كوينز ، نيويورك ، يبلغ طول الطابور المنتظر حول بنك الطعام ثماني ساعات حيث ينتظر الناس صندوقًا من الإمدادات قد يستمر لمدة أسبوع ، بينما يحرث المزارعون في كاليفورنيا الخس وتتعفن الفاكهة على الأشجار في واشنطن.

في أوغندا ، يتراكم الموز والطماطم في الأسواق المفتوحة ، وحتى الأسعار القليلة تقريبًا ليست منخفضة بما يكفي للمشترين العاطلين عن العمل.

وتركت إمدادات الأرز واللحوم عائمة في الموانئ في وقت سابق من هذا العام بعد اختناقات لوجستية في الفلبين والصين ونيجيريا. وفي أمريكا الجنوبية ، تتأرجح فنزويلا على شفا المجاعة.

أثار أزمة نقص الغذاء ستمتد حتى 2120

قالت ماريانا شيلتون ، مديرة مركز المجتمعات الخالية من الجوع في جامعة دريكسيل: “سنرى ندوب هذه الأزمة على مدى أجيال”. “في عام 2120 ، سنظل نتحدث عن هذه الأزمة.”

وإضافة إلى الضائقة الاقتصادية، فقد تسبب الإغلاق وتعطيل سلاسل التوريد في تحديات خطيرة لعمليات توزيع الغذاء، كذلك فإنّ الإغلاق المفاجئ للمطاعم واختفاء الطلب على الطعام بها، التي كان يُعتمد عليها في توفير أكثر من نصف وجبات الطعام للسكان في دول مثل الولايات المتحدة، يعني أنّ المزارعين أصبحوا مضطرين إلى التخلّص من كثير من منتجاتهم مثل الحليب والبيض، في ظلّ عدم وجود وسائل سهلة

لإعادة توجيه إنتاجهم إما إلى متاجر البقالة وإما إلى المحتاجين.

دون كاميرون صاحب مزرعة “تيرانوفا” في كاليفورنيا، خسر ما يقدَّر بنحو 55 ألف دولار هذا العام من محصول مزعته للملفوف. وجاء نحو نصف هذه الخسارة، 24 ألف دولار كنتيجة لقرار كاميرون بالتبرع لبنوك الطعام المحلية بعد تراجع الطلب المعتاد من عملائه، إذ ترتبت عليه تكاليف تعيين العمالة اللازمة للحصاد وتحميل الشاحنات، حتى إنه احتاج إلى دفع تكلفة بعض الصناديق ومعدّات نقل الإمدادات. وفي الحقيقة، لو أنه ترك المحاصيل تتعفن في الحقل لكان أرخص له بكثير.

تُظهِر التوقعات الأولية للأمم المتحدة أنه في أسوأ السيناريوهات لن يكون لدى نحو عُشر سكّان العالم ما يكفي من الطعام هذا العام. ويتجاوز التأثير مجرّد الجوع، إذ من المحتمل أيضًا أن يعاني ملايين من أشكال أخرى من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك عدم القدرة على تحمّل تكاليف وجبات صحّية، ما قد يؤدي إلى إصابة كثيرين بسوء التغذية أو السمنة.

التأثيرات ستكون طويلة الأمد، فحتى في أفضل تقديراتها تتوقع الأمم المتحدة أن تزداد مستويات الجوع خلال العقد المقبل بصورة أكبر مما كان متوقعًا قبل الوباء. وبحلول 2030، قد يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية إلى 909 ملايين شخص، مقارنة مع سيناريو ما قبل “كوفيد” الذي قدّر بنحو 841 مليون شخص.